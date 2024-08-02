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Жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном голосовании

В рамках подготовки к проведению выборов, назначенных на 8 сентября 2024 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг доступна интерактивная форма подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом информирует Минцифры России.

Подать заявление могут обладатели избирательного права с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг. Учетная запись должна быть сопоставлена с регистром избирателей, участников референдума ГАС «Выборы».

Подавать заявление на Госуслугах необходимо за 3 дня до дня голосования. А в регионах, где голосование проводится в течение нескольких дней подряд, — за 3 дня до первого дня голосования.

Подробную информацию можно найти по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/edg.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.