Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс-премию «КАРДО» до 17 апреля

17 апреля завершится регистрация на видеоконкурс и соревнования 7 сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», сообщает пресс-служба организаторов.

«КАРДО» — это первая и единственная в мире международная конкурс-премия, основной целью которой является развитие и поддержка уличной культуры и спорта. Премия создана для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания социальных лифтов для молодежи улиц.

Организаторами конкурс-премии выступают президентская платформа «Россия — страна возможностей», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», правительство Ставропольского края при поддержке «Фонд президентских грантов», Россотрудничества.

В «КАРДО» в 7 сезоне можно принять участие в разных конкурсах: соревнования, проекты, видео и премия. Гранд-финал конкурс-премии «КАРДО» пройдет в Ставрополе 22–25 августа.

Международные соревнования «КАРДО» проходят по 11 направлениям уличной культуры и спорта: Breaking, Workout, Graffiti, Djing, Parkour, Freerinning, Skateboarding, Tricking, Hip-hop, Kickscootering, BMX. В финале в Ставрополе 22–25 августа встретятся победители онлайн-отбора, 10 национальных и 25 региональных этапов, а также спортсмены, которые пройдут в финал по итогам отборочных соревнований в Ставрополе.

Видеоконкурс проходит в несколько этапов. После подачи заявок на конкурс и работы независимых судей определяются топ-48 участников онлайн-отбора. Выбранные участники получают творческое задание, после которого будут отобраны топ-12 участников, которые выполняют индивидуальные задания на финал. Экспертный совет просматривает финальные работы и оценивает защиту участников, которая будет проходить в очном формате в Ставрополе.

В рамках премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта организуется и проводится сбор заявок с предложениями кандидатов на конкурс для определения топ-50 по 10 направлениям. Далее проходит открытое голосование для определения топ-12, после чего независимые эксперты определяют топ-3 лауреатов. Победители конкурса «Премия» будут объявлены на гранд-финале в Ставрополе.

В соревнованиях будут выбраны полуфиналисты категории профессионалы и любители, по 24 человека в каждом направлении.

Финалисты получат путевку под ключ на гранд-финал в Ставрополе: 4 человека — в категории профессионалов, 3 — в категории любителей.

В видеоконкурсе полуфиналистами становятся 48 человек, а финалистами — 12.

Также в Ставрополе пройдут очные защиты проектов грантового конкурса премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Победители грантового конкурса получат финансовую поддержку на реализацию проектов на сумму до 1,5 млн рублей, количество грантополучателей и итоговую сумму гранта будет определять экспертная комиссия в период гранд-финала.

Общий призовой фонд для победителей и лауреатов соревнований, видеоконкурса и премии составляет более 5 млн рублей.

Узнать подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте kardoaward.com.

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