Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс от X5 group до 22 апреля

Благотворительным фондом Х5 «Выручаем» организован грантовый конкурс, направленный на создание проектов, в рамках которых каждый желающий может предложить улучшение доступности мест вокруг магазинов для людей с любыми видами ограничений, а также инициативы по инклюзивному образованию и трудоустройству, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Инклюзивным практикам в области уделяется особое внимание со стороны министерства. Важно, чтобы поход в магазин жителям доставлял радость, а не дискомфорт. У каждого должна быть возможность свободно реализовывать свои потребности. Сейчас торговые сети региона проводят ряд системных программ, нацеленных на создание устойчивых рабочих мест и повышение доступности услуг для людей с инвалидностью», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Участие в конкурсе могут принять физические и юридические лица по двум номинациям: образовательные инклюзивные инициативы и организация доступной среды.

Грантовый фонд составляет 8 млн рублей. Заявки принимаются до 22 апреля.

Подробную информацию о конкурсе и необходимых документах можно найти на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.