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Землевладельцев в Щелкове предостерегли от нарушений Водного кодекса России

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в городском округе Щелково. Ранее в министерство обратился местный житель, который проинформировал о незаконных земляных работах, создающих риски для водотока реки Шаловка, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели три земельных участка в деревне Никифорово. Информация подтвердилась: установлены признаки работ по изменению русла Шаловки. На момент осмотра земляные работы не велись. Владельцам участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр добавил, что согласно сведениям, содержащимся на публичной кадастровой карте, части земельных участков имеют наложения на прибрежную защитную полосу и акваторию реки. Этот факт может стать предметом отдельного разбирательства.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.