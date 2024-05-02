В Крыму одноногая женщина бросилась под машину, чтобы сымитировать ДТП

Одноногая жительница Алушты бросилась под автомобиль, чтобы сымитировать дорожную аварию, но ее планы были сорваны видеорегистратором, сообщает Telegram-канал Baza .

По словам женщины, которая управляла машиной, если бы не было авторегистратор, то она скорее всего не смогла бы доказать, что прохожая упала сама.

«Пострадавшая» кричала, что ее сбил автомобиль. Она также просила прохожих вызвать скорую помощь. А вскоре пешеход резво встала на костыли и почти побежала за машиной.

На видеоролике, записанном авторегистратором, видно, что женщина на костылях подошла к остановившейся машине и упала на дорогу.