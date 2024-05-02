«Копия Елизаветы II»: Кейт Миддлтон показала 9-летнюю дочь Шарлотту

Кейт Миддлтон опубликовала в социальных сетях фотографию своей дочери Шарлотты, 2 мая ей исполнилось 9 лет, сообщает «СтарХит» .

На снимке принцесса позирует на фоне цветов. Волосы Шарлотты распущены, девочка одета в повседневную одежду — джинсовую юбку, синюю футболку и красный кардиган.

«С девятым днем рождения, принцесса Шарлотта! Спасибо вам за все добрые послания», — написала Миддлтон.

Поклонники королевской семьи оставили множество теплых слов под фото. Некоторые заметили, что Шарлотта очень похожа на свою покойную прабабушку Елизавету II. Другие отметили красоту волос девочки.

Шарлотта занимает третье место в линии наследования британского престола — после ее отца принца Уильяма и старшего брата Джорджа. Также она первая в истории Виндзоров девочка, не уступившая в престолонаследии младшему брату. До 2013 года, когда был принят новый закон о наследовании престола, все девочки уступали свое место в линии наследования.

Ранее Миддлтон записала видеообращение, в котором призналась, что борется с онкологическим заболеванием. Королевский биограф Роберт Джобсон рассказал, что принц и принцесса Уэльские еще больше сблизились после новости о серьезном диагнозе.