Стало известно об отношениях принца и принцессы Уэльских после новости о раке

Королевский биограф: принц и принцесса Уэльские стали ближе после новости о раке

Королевский биограф Роберт Джобсон рассказал, что принц и принцесса Уэльские еще больше сблизились после того, как у Кейт Миддлтон диагностировали рак, сообщает «МК» .

По словам Джобсона, королевской чете приходится нелегко. Они постоянно ищут компромисс между психическим здоровьем детей и серьезным диагнозом, поставленным их матери.

«Однако нет никаких сомнений, что Уильям — опора для Кэтрин. Он — постоянная составляющая ее жизни, а она — сердце его», — заявил биограф.

Он также подчеркнул, что семья пережила много взлетов и падений. Жизненные трудности закалили их и сделали связь супругов непоколебимой.

Недавно Миддлтон записала видеообращение, в котором призналась, что у нее обнаружили рак. По некоторой информации, она борется с онкологическим заболеванием прямой кишки.

Супруга принца Гарри, родного брата принца Уильяма, Меган Маркл заявила, что не будет вмешиваться в дела королевской семьи, пока принцесса Уэльская борется с онкологическим заболеванием, однако эксперты не верят ее словам.

Британский король Карл III отметил, что гордится мужеством Миддлтон, которая нашла в себе силы выступить с признанием о своей болезни. Он и его супруга Камилла будут поддерживать семью в трудное время.