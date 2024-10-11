Жители Подмосковья могут отправить свои песни и стихи на конкурс «По праву памяти»

Жители Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти», это возможность поддержать участников СВО и рассказать об их подвигах всей стране. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области.

«В Московской области много талантливых поэтов и музыкантов, многие из которых стали артистами фронтовых агитбригад на СВО и своим творчеством поднимают боевой дух наших защитников, приближая нашу общую победу. Мы гордимся нашими бойцами, об их подвигах нужно рассказывать молодежи. Сохранение семейной и исторической памяти об участниках СВО, их адаптация к гражданской жизни через творческий процесс — цель, которая стоит перед организаторами конкурса «По правку памяти», — рассказал руководитель регионального штаба Бессмертного полка России, член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Конкурсантам предлагается рассказать о подвигах участников СВО посредством песен собственного сочинения, стихов, рисунков и плакатов, эссе и видеороликов.

Подробнее о конкурсе можно узнать в положении, которое размещено на странице Регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

Подать заявку на участие в конкурсе «По праву памяти» можно на сайте.

Заявки принимаются индивидуальные и коллективные, участниками могут быть люди в возрасте от 6 лет.

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2024 года, подведение итогов регионального этапа — 30 ноября, федерального этапа — 31 января 2025 года.

По итогам конкурса лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа будут приглашены в Москву, где выступят на одной сцене со звездами российского театра, кино и эстрады.

Также пройдет онлайн-показ итогового концерта, состоится выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО».

Кроме того, будет создано фотопанно из фотографий героев своих семей — участников СВО, присланных всеми принявшими участие в проекте.

Конкурс реализуется Бессмертным полком России и Ассоциацией ветеранов СВО в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.