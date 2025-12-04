Жители Подмосковья могут отдать свой голос за «Молодежную столицу России 2026»

Это единственный город-номинант, который представляет Центральный федеральный округ в данной номинации.

Смоленск — студенческий город. Почти 45 тыс. молодых людей и девушек обучаются в 30 образовательных организациях профессионального образования и 16 организациях высшего образования. В 2026 году в самом центре города начнется строительство межвузовского камуса, который будет носить имя нашего земляка — первого в мире космонавта Ю. А. Гагарина.

Также жители Подмосковья могут проголосовать за Елец из Липецкой области — как за «Город молодежи».

Елец — один из старейших и культурно богатейших центров России, манящий себе путешественников со всего мира. Его уникальное наследие создает неповторимую атмосферу русского провинциального величия, где каждый камень дышит историей.

Спецноминации «Молодежная столица России» и «Город молодежи» объявлены в рамках Всероссийской премии «Время молодых». В ней определяются города с самыми выдающимися достижениями и масштабными планами по улучшению сферы молодежной политики города и региона в целом.

Проголосовать жители Подмосковья могут по ссылке. Для этого нужно авторизоваться. При этом нельзя выбрать город, в регионе которого голосующий имеет постоянную регистрацию. Выбрать можно только один вариант в каждой номинации.

Голосование продлится до 19 декабря. Итоги конкурса будут подведены 20 декабря.