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Жители Подмосковья могут онлайн узнавать степень готовности ЖК, детсадов и школ

У жителей Подмосковья есть уникальная возможность — в онлайн-режиме узнавать самую актуальную и достоверную информацию о строительстве жилых домов, детских садов, школ, поликлиник и других крупных объектов. Все, что для этого нужно — просто спросить у голосового помощника «Яндекса» Алисы. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

В приложение внесены сведения о расположении и статусе строительства школ, поликлиник, детсадов — можно получить информацию по любому зданию и наверняка знать, что, где и когда построят.

Алиса знает все и о жилых домах: этап строительных работ и процент готовности, наличие договоров долевого участия и эскроу счетов.

Для получения информации об интересующем объекте строительства можно запустить навык 3 способами:

«Запусти навык Подмосковные стройки»;

«Узнай у Подмосковных строек как строится „ваш адрес“;

«Спроси у Подмосковных строек о „ваш адрес“.

Пользоваться навыком Алисы можно с помощью любого девайса: смартфона, стационарного компьютера или с помощью «умной колонки».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.