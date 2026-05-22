Жители Подмосковья могут оформить переадресацию писем на дачу

Жители Подмосковья с началом дачного сезона могут переадресовать почтовую корреспонденцию с городского адреса на дачный участок. Для этого нужно подать заявление в почтовом отделении, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Почта России напомнила о возможности оформить переадресацию писем и других отправлений на время проживания за городом. Чтобы изменить адрес доставки, необходимо обратиться в почтовое отделение, заполнить заявление, предъявить паспорт и указать новый адрес получения корреспонденции.

Клиенты могут выбрать удобное отделение и подходящее время для посещения. Записаться заранее можно онлайн на сайте Почты России или через мобильное приложение с помощью сервиса предварительной записи.

В почтовых отделениях доступны доставка отправлений и денежных переводов, выплата пенсий и социальных пособий, оформление подписки на периодические издания, прием платежей за услуги сторонних организаций. В отдаленных населенных пунктах также можно получать заказы с маркетплейсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.