Жители Подмосковья могут обратиться в аппарат омбудсмена через МФЦ

Жители Московской области, столкнувшиеся с нарушением своих прав, могут получить консультацию сотрудников уполномоченного по правам человека в Подмосковье через дистанционное консультирование. Для записи на консультацию можно воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг Московской области , сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Этот формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — отметила Ирина Фаевская.

В день назначенной консультации заявитель должен явиться в выбранный им МФЦ, где сотрудник аппарата уполномоченного проведет консультацию по видеосвязи, на которой житель сможет получить ответы на свои вопросы. Сотрудники оказывают консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение и защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.

Также обратиться к уполномоченному можно следующими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.