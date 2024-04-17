Жители Подмосковья могут обращаться на номер 122 по вопросам паводка

Теперь получить информацию о видах помощи при введении ЧС в связи с паводком можно по единому номеру 122. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В меню единого контакт-центра 122 добавлена кнопка «7» для вопросов о паводках. Это облегчит получение актуальной информации и консультаций о предоставляемой помощи жителям области, избавит их от необходимости искать дополнительные контакты и делать лишние звонки», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы получить информацию о видах помощи при введении чрезвычайной ситуации в связи с паводком, необходимо позвонить по номеру 122 с территории Московской области. В голосовом меню следует выбрать 7, дождаться ответа оператора и задать интересующий вопрос. Прием звонков осуществляется ежедневно с 8:00 до 20:00.

Например, по звонку на номер 122 можно узнать о возможной компенсации для пострадавших от паводков, помощи при утрате имущества и порядке ее получения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.