Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 15:27

Жители Подмосковья могут голосовать по дому через приложение

Жители Подмосковья могут дистанционно участвовать в общих собраниях собственников и решать вопросы управления домом через ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги Дом». Сервис позволяет голосовать онлайн, знакомиться с материалами и получать результаты собраний, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Не все собственники могут лично присутствовать на общих собраниях. Чтобы сделать процесс управления многоквартирным домом более удобным и доступным, ключевые вопросы переведены в онлайн-формат с использованием государственной информационной системы ЖКХ и мобильного приложения «Госуслуги Дом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.