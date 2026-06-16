Жители Подмосковья могут голосовать по дому через приложение
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Жители Подмосковья могут дистанционно участвовать в общих собраниях собственников и решать вопросы управления домом через ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги Дом». Сервис позволяет голосовать онлайн, знакомиться с материалами и получать результаты собраний, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Не все собственники могут лично присутствовать на общих собраниях. Чтобы сделать процесс управления многоквартирным домом более удобным и доступным, ключевые вопросы переведены в онлайн-формат с использованием государственной информационной системы ЖКХ и мобильного приложения «Госуслуги Дом».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.
«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.