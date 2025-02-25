Жители Подмосковья могли увидеть полярное сияние

Жители севера Московской области минувшей ночью стали свидетелями редкого для этих мест явления — полярного сияния, сообщает «Царьград» .

Фотографии природного феномена появились в соцсетях. Их опубликовали жители Клина и Дмитровского округа.

Причиной, по которой сияние появилось в Подмосковье, стала мощная солнечная вспышка класса Х2.0, которая произошла 23 февраля. Она вызвала возмущения в магнитосфере Земли и красочные свечения в атмосфере.

Ранее «Роскосмос» поделился видео, снятым космонавтом Александром Горбуновым через иллюминатор МКС. На кадрах видно, насколько масштабной была зона полярных сияний на Земле.