Жители Подмосковья могли увидеть полярное сияние
Жители севера Московской области минувшей ночью стали свидетелями редкого для этих мест явления — полярного сияния, сообщает «Царьград».
Фотографии природного феномена появились в соцсетях. Их опубликовали жители Клина и Дмитровского округа.
Причиной, по которой сияние появилось в Подмосковье, стала мощная солнечная вспышка класса Х2.0, которая произошла 23 февраля. Она вызвала возмущения в магнитосфере Земли и красочные свечения в атмосфере.
Ранее «Роскосмос» поделился видео, снятым космонавтом Александром Горбуновым через иллюминатор МКС. На кадрах видно, насколько масштабной была зона полярных сияний на Земле.