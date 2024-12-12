Жители Подмосковья купили более 13,5 тонн чая за два последних месяца

На прилавках магазинов и супермаркетов представлен широкий выбор чая — классический зеленый и черный разных сортов, крупнолистовой, в пакетиках и пирамидках, из разных уголков страны и мира, а также от региональных производителей. Напиток содержит аминокислоты, которые стабилизируют обменные процессы в организме, обладает тонизирующим действием. В октябре жители региона приобрели 6,9 тонн чая, а в ноябре 6,6 тонн. Общий вес покупок бодрящего напитка составил 13,5 тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С января по октябрь подмосковные предприятия выпустили более 87,1% от общего объема зеленого и черного чая, произведенного в Центральном Федеральном округе и 29,6% в масштабах страны.

Ведущими производителями являются: ООО «Май», ООО «Фес Продукт» и ООО «Фабрика «Ахмад Ти».

Оптимальным для взрослого человека считается употребление 3-4 чашек в день. Перед сном лучше выбирать травяные чаи — мяту, ромашку или мелиссу, которые, помимо высокого содержания витаминов и минералов, способствуют снижению тревоги и стресса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.