Жители Подмосковья ежедневно покупали 398 тонн макаронных изделий в декабре

В декабре жители Московской области приобрели свыше 12,3 тыс. тонн макаронных изделий. В сетевых магазинах, рознице, а также на рынках было реализовано 398 тонн макаронных изделий в день, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На прилавках в широком ассортименте представлена продукция и региональных предприятий, ведущими по данному направлению выступают ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «ДОШИРАК КОЯ» и ОАО «Байсад-Кашира».

Важную часть рациона многих россиян занимают макароны разных видов ­– спагетти, рожки, лапша, перышки и другие виды, приготовленные по разным рецептам, начиная со сливочной карбонары, заканчивая сытным болоньезе. Макароны просты в приготовлении — на их отваривание уходят считаные минуты, они являются питательным продуктом, удовлетворяющим на 10% суточную потребность в углеводах и белках.

Макаронные изделия отличаются не только формой, но и мукой, которая была использована для изготовления. По данному признаку выделятся 1 и 2 сорт. Для первого используется мука высшего сорта тонкого помола, для второго — более грубый помол 1 сорта.

Помимо этого, макароны классифицируют на группы А, Б и В по пшенице, которую применяли для получения муки. Изделия группы А считаются самыми качественными — для их изготовления применяется пшеница особого твердого сорта с большим количеством белка в составе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.