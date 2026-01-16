Жители Подмосковья чаще всего покупали картофель, молоко и кефир в 2025 году

Картофель, молоко, кефир и кондитерские изделия стали самыми востребованными товарами у жителей Подмосковья в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подвело итоги исследования потребительских предпочтений жителей региона за прошлый год.

По данным ведомства, жители Подмосковья отдают предпочтение классическим продуктам. В декабре 2025 года было куплено более 17,5 млн тонн картофеля, 4,86 млн тонн кондитерских изделий, 3,3 млн тонн молока и 28,1 млн тонн кефира. Эти товары остаются лидерами в потребительской корзине региона.

В праздничный сезон отмечен рост спроса на непривычные товары: продажи свечей увеличились на 232%, детского шампуня — на 36%, а бобовых культур — на 56%. Такая динамика отражает интерес к здоровому питанию и новым кулинарным экспериментам.

Все востребованные категории представлены продукцией местных производителей. Регион продолжает обеспечивать жителей качественными продуктами и непродовольственными товарами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.