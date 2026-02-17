Жители Подмосковья 7,8 тыс раз оформили льготные путевки в санаторий в 2026 г

С начала 2026 года жители Подмосковья свыше 7,8 тысячи раз подали заявки на бесплатные санаторно-курортные путевки через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевки предоставляются по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

Для получения бесплатной путевки необходимо записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства, получить справку по форме 070/у и подать электронное заявление на портале госуслуг Московской области. Услуга размещена в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Решение поступает в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

В министерстве добавили, что в 2025 году онлайн-услугой воспользовались более 76 тысяч раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.