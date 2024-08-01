Жители Подмосковья 6,8 млн раз посетили онлайн-сервис об отключениях воды и тепла

Более 6,8 млн раз жители Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» за все время работы сервиса. Из них более 4,6 млн раз — с мобильного устройства, более 2,2 млн — со стационарного компьютера. На карте отражено более 54 тыс. многоквартирных домов региона с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

С мая фиксируется повышенная активность пользователей карты — свыше 1,6 млн заходов. Это связано с плановым отключением горячего водоснабжения для ежегодной профилактики, необходимым для качественной подготовки коммуникаций к следующему отопительному сезону и обеспечения надежной работы всех элементов централизованного теплоснабжения в период холодов.

«По поручению губернатора Московской области еще в 2020 году мы запустили интерактивный сервис — «Карту коммунальных услуг». Он создан для удобства жителей, чтобы они могли онлайн отслеживать такую информацию, как даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что существует еще опция подписки на «Карту коммунальных услуг».

«Всего с начала работы сервиса на нее подписалось около 5,5 тыс. человек. Подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения», — отметил Хромушин.

Интерактивный сервис «Карта коммунальных услуг» доступен по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.