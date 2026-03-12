Жители Подмосковья 230 раз забронировали площадки в парках онлайн

Жители Подмосковья более 230 раз воспользовались сервисом онлайн-бронирования пространств на портале «Парки Подмосковья». Чаще всего выбирают площадки в Котельниках, Павлово-Посадском и Сергиево-Посадском округах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-сервис бронирования пространств доступен на портале «Парки Подмосковья».

С момента запуска жители региона воспользовались им более 230 раз. Сервис позволяет заранее выбрать площадку для проведения мероприятий и оформить заявку дистанционно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.