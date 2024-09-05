Жители Петербурга смогут создавать сувениры из переработанных материалов в мастерской РЭО «Зеленый фургон»

Российский экологический оператор представил свою перерабатывающую мастерскую «Зеленый фургон» на семейном фестивале «Остров мечтателей» в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«„Зеленый фургон“ заслужил внимание на различных мероприятиях. Мы сотрудничаем с эковолонтерами из движения „Экосистема“ и организуем мастерскую на молодежных и деловых форумах, а теперь также и на семейном фестивале. В „Зеленом фургоне“ участники могут увидеть на практике принципы экономики замкнутого цикла», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фургон будет открыт для посещения в выходные 7 и 8 сентября. В мастерской гостям предложат изготовить сувениры из вторичного сырья.

«Мы открыли мастерскую на „Острове мечтателей“ 31 августа и 1 сентября. За два дня более 200 человек сделали 300 значков из переработанных материалов. Но они также узнали про экономику замкнутого цикла и, возможно, приобрели новые экологические привычки, которые смогут передать своим близким», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.