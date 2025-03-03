Жители Петербурга отправили более 10 тыс открыток через «Масленичную почту»

Более 10 тыс «блинных» открыток отправили петербуржцы через «Масленичную почту»

За два дня работы «Масленичной почты» «Петербургского дневника» жители и гости Северной столицы отправили 10 150 открыток, стилизованных под блины, сообщает издание.

Общественное пространство и оригинальная фотозона принимали посетителей 1 и 2 марта в рамках масленичных гуляний «Зажигай, сударыня Масленица», проходивших на территории Петропавловской крепости. Пункт отправки праздничных открыток был оформлен в духе русского фольклора, с использованием элементов наивного арта — тремя красочными большими матрешками, расписанными яркими узорами.

Партнерами данного проекта выступили сеть ресторанов «Теремок» и «Почта России», взявшая на себя бесплатную доставку открыток по всей территории страны.

«Масленичная почта» продолжила серию успешных проектов «Петербургского дневника», таких как «Новогодняя», «Литературная» и «Морская почта». К примеру, в рамках акции «Новогодняя почта» в 2024 году было разослано 62,3 тыс. эксклюзивных детских открыток.

Праздник «Зажигай, сударыня Масленица» объединил народные традиции с современными технологиями, предлагая гостям этно-битбокс, 4-метровую фотозону с неоновой подсветкой, благотворительную лавку, арт-кокошники и игру «Тайный сударь» с призами. Одной из ключевых инноваций стала AI-зона, где посетители могли увидеть свои изображения на огромном 3-метровом экране.

Завершением праздника стал огромный блинный пирог, испеченный мастерами «Теремка», которым смогли полакомиться около 5 тыс. жителей и гостей города. Угощение сопровождалось выступлением «Нескучного хора». Также состоялось огненное шоу — сожжение 4-метрового чучела арт-Масленицы.