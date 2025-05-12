Жители Павловского Посада широко отметили День Победы в городском парке

В Праздничный день с 11:00 утра в Павловском Посаде в парке культуры и отдыха была организована фотозона «Письмо солдату». В это же время стартовала акция по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело — нашим защитникам», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также на Центральной аллее прошла выставка-интерактив военно-патриотического клуба «Патриоты России» и фотовыставка «Семья Героя».

Все любители современных технологий смогли попробовать свои силы в стратегической игре «Лазертаг».

Те, у кого не было георгиевских лент, могли получить их бесплатно из рук волонтеров, а также принять участие в викторине на знание истории своей страны.

Для юных жителей и гостей Павловского Посада прошли мастер-классы от Креативной лаборатории «Весна Победы».

Каждый смог попробовать настоящую полевую кухню и угоститься чаем на «Чайной станции».

Со сцены весь день звучали самые трогательные песни о подвиге советского и российского народа.

«Мы сегодня пришли сюда всей семьей. Дочка выступает в детской части концерта „Наследники Победы“. Для всей нашей семьи это священный праздник. Оба моих прадеда воевали. Один погиб в 1944 году, так и не дождавшись Победы. Второй был демобилизован по ранению. Мы должны свято чтить историю своих семей, своей страны и передавать ее из поколения в поколение. Желаю всем мира и голубого неба над головой», — отметила Анастасия К.

Завершилось мероприятие общеобластной акцией «Вальс Победы» и концертом солиста Ансамбля им. Александрова Артема Ручкина «Весна сорок пятого года…».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.