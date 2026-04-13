Жители Осиновки Челябинской области пожаловались Бастрыкину на дороги и свет

Жители деревни Осиновка в Челябинской области записали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобами на отсутствие дорог, освещения и газа, сообщает МагниткаМедиа .

По словам сельчан, инфраструктура в населенном пункте не развивается десятилетиями, несмотря на рост числа домов и жителей. В Осиновке нет асфальтированных дорог и уличного освещения, электроснабжение остается нестабильным, а проект газификации до сих пор не разработан.

Летом улицы покрыты плотной пылью, по ним ходят дети и родители с колясками, при этом автомобили нередко превышают скорость. Зимой и в межсезонье дороги превращаются в грязь, машины застревают, а отсутствие освещения повышает риск ЧП.

В деревне нет детских площадок и прямого транспортного сообщения с городом. Ближайшая школа находится за пределами населенного пункта, поэтому родители ежедневно возят детей самостоятельно. Обращения по изменению маршрутов, по словам жителей, заканчиваются «отписками».

Отдельную тревогу вызывает отсутствие пожарного водоема: ближайшие подразделения выезжают из Кременкуля, что увеличивает время реагирования. Жители также заявили о неясном статусе дорог, которые, как им сообщали, находятся в частной собственности. В обращении они попросили взять ситуацию под контроль и добиться системного решения проблем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.