Жители Орска заявили об отказе покидать затопленный город из-за мародеров
SHOT: дома жителей затопленного Орска начали грабить мародеры
Фото - © Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Жители 6-го микрорайона Орска сообщили, что из-за мародеров им не удается покинуть свои дома, пишет SHOT.
Они утверждают, что есть те, кто вместо того, чтобы помочь соседям в трудную минуту, предпочитают грабить их дома и магазины.
Люди решают оставаться в своих домах до последнего, чтобы защитить свое имущество, несмотря на риск.
5 апреля в городе Орске произошел прорыв дамбы, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал сложившуюся ситуацию критической.