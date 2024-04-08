Жители Орска заявили об отказе покидать затопленный город из-за мародеров

Жители 6-го микрорайона Орска сообщили, что из-за мародеров им не удается покинуть свои дома, пишет SHOT .

Они утверждают, что есть те, кто вместо того, чтобы помочь соседям в трудную минуту, предпочитают грабить их дома и магазины.

Люди решают оставаться в своих домах до последнего, чтобы защитить свое имущество, несмотря на риск.

5 апреля в городе Орске произошел прорыв дамбы, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал сложившуюся ситуацию критической.