Жители Оренбуржья пожаловались на пытки после задержания по делу о краже лошадей

Жители Оренбургской области пожаловались на пытки после задержания по уголовному делу о краже лошадей. Задержанные утверждают, что полицейские били их кнутом, обливали бензином и угрожали поджечь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

19 ноября вблизи населенного пункта Скалистое полицейские задержали Амира, Аскара и Марата. Силовиков было около 10 человек. Они вытащили мужчин из автомобиля, после чего повалили на землю и начали избивать. Задержанных подвергали физическому насилию, требуя признать вину в совершении какого-то преступления, но подробности не уточнялись.

По словам Марата, из багажника его машины достали кнут и начали избивать им Аскара. Марату угрожали застрелить, приставив пистолет к затылку, и обещали утопить тело в воде, а машину сжечь. Также полицейские облили задержанных ледяной водой, а затем Аскара облили бензином и пригрозили поджечь, у него остались химические ожоги.

Задержанных доставили в отделение полиции города Кувандык, где они узнали, что являются подозреваемыми по делу о краже лошадей. Их поместили в изолятор временного содержания. Через два дня Марата освободили, а Аскара и Амира задержали по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).

В настоящее время следователи проводят проверку по факту жалобы на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшие направлены на фиксацию телесных повреждений. Помимо этого, будут запрошены видеозаписи допроса задержанных.

