Жители Орехово-Зуевского округа провели митинг ко Дню Неизвестного Солдата 3 декабря

Митинг, посвященный Дню Неизвестного Солдата, прошел 3 декабря у мемориала в Орехово-Зуеве. В мероприятии приняли участие представители администрации, общественных организаций, депутаты и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

3 декабря в России отмечают День Неизвестного Солдата — дату, когда в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен к Кремлевской стене. В Орехово-Зуеве у мемориала состоялся митинг, посвященный этой памятной дате.

Заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отметил, что погибшие солдаты защищали страну не ради наград, а по зову долга.

В митинге участвовали руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова, депутаты, представители общественных организаций, студенты и жители округа. Участники почтили память безымянных солдат минутой молчания и возложили цветы к монументу «Памяти павшим» и памятнику бойцам специальной военной операции.

