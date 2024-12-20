Жители Орехово-Зуева получили премию «Гордость Подмосковья»

Юные жители Орехово-Зуевского округа получили премию «Гордость Подмосковья». Леонид Ларионов в свои 9 лет получил сертификат и удостоверение международного образца аквалангиста, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семен Зенин. Финалист Всероссийского конкурса чтецов, лауреат 3-й степени Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства.

Виктория Громова. Победитель и призер международных турниров по воздушной гимнастике и эриал-спорту, а также региональных и муниципальных фестивалей и конкурсов по эстрадно-джазовому вокалу.

Савва Морозкин. Неоднократный призер подмосковных олимпиад школьников по математике, информатике, физике, астрономии. Лауреат 1 степени международных конкурсов и фестивалей в составе хореографического коллектива «Радуга». Входит в состав баскетбольной команды «СПАРТАК-ОРЕХОВО», с которой не раз становился призером и победителем соревнований областного и городского уровня.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ребят поздравили и вручили подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.