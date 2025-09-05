Жители общежития в Долгопрудном переезжают в новый дом

Со Школьной улицы на Новое шоссе в Долгопрудном переезжают жители общежития Московского камнеобрабатывающего комбината (МКК). Здание постройки конца сороковых годов, которое ранее принадлежало комбинату, стало непригодным для проживания. В 2018 году предприятие было продано, а люди, отработавшие многие годы на гранитном заводе, брошены в разрушающемся доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Позднее право собственности на здании на Школьной, дом 3 было признано за муниципалитетом по решению суда в силу закона. Но оставлять людей в таких тяжелых условиях для жизни нельзя. Поэтому администрацией округа было принято решение о временном переселении семей в квартиры маневренного фонда, которые располагаются в доме на Новом шоссе. Сейчас в процессе переезда — две семьи, ждем заявления еще от одного жителя, и две семьи уже обживаются», — рассказала заместитель главы г. о. Долгопрудный Дина Ильясова.

Среди них — бывший сотрудник МКК Герман Евстюнин.

«Дом новый, монолитно-кирпичный, теплый. Мне выделили просторную комнату с большим балконом в трехкомнатной квартире. Здесь современный ремонт, есть все необходимое. Уже расставил мебель, купил люстру и карнизы для штор — навожу уют», — рассказал Герман Евстюнин.

Как отметила Дина Ильясова, навестившая новоселов, постоянное жилье постояльцам бывшего общежития будет предоставлено по договору социального найма в порядке очереди.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.