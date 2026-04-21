Жители Новокузнецка пожаловались на нелегальную торговлю у вокзала

Жители Новокузнецка рассказали о стихийной торговле на площади у железнодорожного и автовокзала. Власти заявили, что проводят рейды и готовят новую проверку, сообщает Сiбдепо .

Площадь напротив железнодорожного и автовокзала в Новокузнецке заполнили нелегальные торговцы. По словам горожан, лотки с одеждой и продуктами перекрыли проходы, а продавцы начали торговать прямо с грузовиков, заезжая на тротуар.

О проблеме в чате губернатора написал местный житель Александр. Его сообщение поддержали еще 11 участников обсуждения.

«Торговцы незаконные оккупировали площадь данную, перегородили лотками со шмотками и продуктами питания проходы. В результате бездействия, продолжабщегося долгое, время торговцы перешли на новый уровень — теперь они на этот тротуар заезжают на грузовиках и торгуют прямо из кузова. Понятно, что ни о каких санитарных условиях и речи нет», — возмущается мужчина.

В администрации Новокузнецка сообщили, что ситуацию контролируют и регулярно проводят рейды. Очередная проверка запланирована на 24 апреля. Торговцам разъясняют правила и предлагают перейти на легальные торговые площадки.

По фактам заезда грузовиков на тротуар жителям рекомендовали обращаться в Госавтоинспекцию и направлять видеозаписи нарушений через официальный сайт.

