Жители Нижнего Тагила массово жалуются на неубранный снег на улицах города
Жители Нижнего Тагила выражают массовое недовольство из-за неубранного снега на улицах, несмотря на оптимистичные отчеты городских властей о проведенных работах. Горожане активно делятся своими претензиями в социальных сетях, заявляя, что снегоуборочная техника и дворники не добрались до многих мест, сообщает Поясним за Тагил.
Несколько тагильчан указали конкретные улицы, где снежная проблема стоит особенно остро. Так, один из жителей пожаловался на заваленные снегом улицу Ильича и проспект Вагоностроителей. Сугробы настолько велики, что серьезно затрудняют движение как для автомобилей, так и для пешеходов: вместо тротуаров остается лишь узкая колея, а проезжая часть местами полностью перекрыта снегом.
Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Тагилстроевской, о чем сообщила местная жительница. По ее словам, пешеходам приходится буквально пробиваться через снежные завалы, что в темное время суток становится особенно опасно.
Другая жительница города предоставила фотографии, сделанные рядом с домом № 8 по Октябрьскому проспекту. На снимках видно снежные валы и занесенные парковочные карманы.
«Мы смогли своими силами только два машиноместа расчистить. Там сугробы с один метр», — поделилась она.
Горожане отмечают значительный разрыв между официальными заявлениями об «очистке улично-дорожной сети» и реальным состоянием дел на местах, что вызывает справедливые вопросы. Жители надеются, что указанные проблемные участки будут оперативно включены в маршруты снегоуборочной техники, и зимний период в городе перестанет быть настоящим испытанием для всех его жителей.
