Жители Нижнего Тагила массово жалуются на неубранный снег на улицах города

Жители Нижнего Тагила выражают массовое недовольство из-за неубранного снега на улицах, несмотря на оптимистичные отчеты городских властей о проведенных работах. Горожане активно делятся своими претензиями в социальных сетях, заявляя, что снегоуборочная техника и дворники не добрались до многих мест, сообщает Поясним за Тагил .

Несколько тагильчан указали конкретные улицы, где снежная проблема стоит особенно остро. Так, один из жителей пожаловался на заваленные снегом улицу Ильича и проспект Вагоностроителей. Сугробы настолько велики, что серьезно затрудняют движение как для автомобилей, так и для пешеходов: вместо тротуаров остается лишь узкая колея, а проезжая часть местами полностью перекрыта снегом.

Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Тагилстроевской, о чем сообщила местная жительница. По ее словам, пешеходам приходится буквально пробиваться через снежные завалы, что в темное время суток становится особенно опасно.

Другая жительница города предоставила фотографии, сделанные рядом с домом № 8 по Октябрьскому проспекту. На снимках видно снежные валы и занесенные парковочные карманы.

«Мы смогли своими силами только два машиноместа расчистить. Там сугробы с один метр», — поделилась она.

Горожане отмечают значительный разрыв между официальными заявлениями об «очистке улично-дорожной сети» и реальным состоянием дел на местах, что вызывает справедливые вопросы. Жители надеются, что указанные проблемные участки будут оперативно включены в маршруты снегоуборочной техники, и зимний период в городе перестанет быть настоящим испытанием для всех его жителей.

