Жители Наро-Фоминского округа высадили более 300 тыс деревьев за 10 лет

Жители Наро-Фоминского округа за десять лет высадили более 300 тыс. деревьев, восстанавливая в том числе леса, пострадавшие от короеда. В сентябре 2026 года посадки продолжились в Верейском лесничестве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Леса Наро-Фоминского округа одними из первых в Подмосковье столкнулись с массовым поражением хвойных деревьев короедом-типографом. После санитарных рубок пострадавшие участки начали восстанавливать. Округ участвует в областных и федеральных экологических акциях с 2014 года.

В 2017 году на 31 площадке округа высадили более 80 тыс. саженцев, в том числе 18 360 елей в Нарском лесничестве. В посадках участвовали свыше 5,4 тыс. человек. Во время акции «Лес Победы» в 2018 году на 13 площадках площадью 24 га высадили более 72 тыс. деревьев и кустарников. Еще свыше 8 тыс. саженцев появились на 19 муниципальных площадках.

В 2019 году участники акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили около 5 тыс. сеянцев ели и почти 1,5 тыс. саженцев других пород. Отдельно на лесных участках посадили 14 750 елей. В 2021 году в округе высадили 4 940 деревьев, из них 4 800 елей — у деревни Симбухово, где ранее провели санитарную рубку.

В 2023 году в Наро-Фоминском лесничестве посадили 10 260 елей, более 7 тыс. из них — у СНТ «Тюльпан» близ деревни Алексеевка. В 2024 году волонтеры высадили 4 тыс. сосен в Верее, а участники акции у СНТ «Елочка» вывезли из леса 5 куб. м мусора. В 2025 году рядом с СНТ «Тюльпан» более 40 человек посадили еще 2,5 тыс. елей.

В сентябре 2026 года у деревни Рождествено сотрудники «Мособллес», представители администрации и жители высадили 7 700 сосен на 2,2 га. В этом же году специалисты филиала высаживают еще 10 тыс. сосен и 600 дубов в четырех лесничествах. В Веселевском лесничестве уже посадили 1 700 елей, а возле Апрелевки готовят 12,5 га для посадки 31 тыс. елей и сосен. Директор филиала Николай Савельев пояснил, что после посадки за молодыми деревьями ежегодно ухаживают: косят траву и убирают поросль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.