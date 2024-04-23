Жители Наро-Фоминского округа напишут «Диктант Победы»

сегодня в 17:59

«Диктант Победы» — это международная акция, которая проводится ежегодно в рамках проекта «Историческая память». Задача мероприятия — пробудить интерес к героическим событиям прошлого, а также дать людям возможность проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

Международный патриотический диктант начнут писать в 12:00. Выбрать формат участия и подходящую площадку можно на официальном сайте акции.

Площадки, зарегистрированные в Наро-Фоминском округе:

— Наро-Фоминский историко-краеведческий музей г. Наро-Фоминск, ул Маршала Жукова, дом 8;

— Верейский историко-краеведческий музей г. Верея, пл. Советская, д. 18;

— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23;

— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Наро-Фоминск, ул. Комсомольская, д. 9;

— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 4 г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, д. 9;

— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 5 г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 9 а;

— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 6 г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 11;

— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов (здание 2) Наро-Фоминский г.о., п. д/о «Бекасово»;

— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 7 г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6;

— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 7 (здание 2) г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 34;

— Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 1 Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Февральская д. 59;

— Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 1 (здание 2) Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Школьная, д. 6;

— Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 10;

— Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Апрелевка, Парковая, д. 6/5;

— Верейская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верея, ул. Школьная, д. 28; — Селятинская средняя общеобразовательная школа № 1 р. п. Селятино, ул. Клубная, дом 5;

— Селятинская средняя общеобразовательная школа № 2 р. п. Селятино, ул. Больничная, дом 23а;

— Атепцевская средняя общеобразовательная школа с. Атепцево, ул. Речная, д. 20;

— Васильчиновская средняя общеобразовательная школа дер. Васильчиново, ул. Восточная, № 20;

— Лицей им. Героя России В.Волошиной Наро-Фоминский г. о., д. Головково;

— Назарьевская средняя общеобразовательная школа д. Назарьево, ул. Центральная, д. 1;

— Петровская средняя общеобразовательная школа Наро-Фоминский г. о., с. Петровское;

— Софьинская средняя общеобразовательная школа Наро-Фоминский г. о., дер. Софьино;

— Шустиковская средняя основная школа Наро-фоминский г. о., д. Шустиново, д. 158;

— Татищевская основная общеобразовательная школа Наро-Фоминский г. о., деревня Устье, ул. Центральная, дом 14.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.