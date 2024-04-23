Жители Наро-Фоминского округа напишут «Диктант Победы»
Фото - © Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Жители Наро-Фоминского округа напишут «Диктант Победы», передает пресс-служба администрации городского округа.
«Диктант Победы» — это международная акция, которая проводится ежегодно в рамках проекта «Историческая память». Задача мероприятия — пробудить интерес к героическим событиям прошлого, а также дать людям возможность проверить свои знания о Великой Отечественной войне.
Международный патриотический диктант начнут писать в 12:00. Выбрать формат участия и подходящую площадку можно на официальном сайте акции.
Площадки, зарегистрированные в Наро-Фоминском округе:
— Наро-Фоминский историко-краеведческий музей г. Наро-Фоминск, ул Маршала Жукова, дом 8;
— Верейский историко-краеведческий музей г. Верея, пл. Советская, д. 18;
— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23;
— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Наро-Фоминск, ул. Комсомольская, д. 9;
— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 4 г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, д. 9;
— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 5 г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 9 а;
— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 6 г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 11;
— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов (здание 2) Наро-Фоминский г.о., п. д/о «Бекасово»;
— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 7 г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6;
— Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 7 (здание 2) г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 34;
— Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 1 Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Февральская д. 59;
— Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 1 (здание 2) Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Школьная, д. 6;
— Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 10;
— Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Апрелевка, Парковая, д. 6/5;
— Верейская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верея, ул. Школьная, д. 28; — Селятинская средняя общеобразовательная школа № 1 р. п. Селятино, ул. Клубная, дом 5;
— Селятинская средняя общеобразовательная школа № 2 р. п. Селятино, ул. Больничная, дом 23а;
— Атепцевская средняя общеобразовательная школа с. Атепцево, ул. Речная, д. 20;
— Васильчиновская средняя общеобразовательная школа дер. Васильчиново, ул. Восточная, № 20;
— Лицей им. Героя России В.Волошиной Наро-Фоминский г. о., д. Головково;
— Назарьевская средняя общеобразовательная школа д. Назарьево, ул. Центральная, д. 1;
— Петровская средняя общеобразовательная школа Наро-Фоминский г. о., с. Петровское;
— Софьинская средняя общеобразовательная школа Наро-Фоминский г. о., дер. Софьино;
— Шустиковская средняя основная школа Наро-фоминский г. о., д. Шустиново, д. 158;
— Татищевская основная общеобразовательная школа Наро-Фоминский г. о., деревня Устье, ул. Центральная, дом 14.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.