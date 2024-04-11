Жители Наро-Фоминска возложили цветы к мемориалу погибших в годы ВОВ

Жители Наро-Фоминского городского округа в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей отдали дань памяти всем погибшим от фашизма в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориальному комплексу-захоронению в Детском парке Наро-Фоминска. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

На возложении присутствовали жители, представители Территриального управления Наро-Фоминск, депутатского корпуса Наро-Фоминского городского округа, а также представители общественных организаций.

Цветы возлагали к мемориальному комплексу-захоронению в Детском парке. Комплекс создан в 1979 году. Здесь в братской могиле захоронено 450 воинов, из них: 206- неизвестных, 244- фамилии воинов отображены на мемориальных плитах.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.