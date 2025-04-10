Жители Мурманска смогут зарегестрировать брак в разгар полярного дня

В Мурманске ЗАГС будет заключать браки во время полярного дня

Глава Мурманска Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале рассказал, что городской отдел ЗАГС 6 июня во время полярного дня будет работать круглосуточно, сообщает «Бриф24» .

«Уникальная природная особенность Кольского Заполярья может сделать вашу свадьбу неповторимой», — заявил Сердечкин.

В этот день ЗАГС будет работать с 9:30 до полуночи. В День семьи, любви и верности — обычно выходной день, местный ЗАГС также порадует гостей и позволит сделать регистрацию незабываемой. С 11 апреля начинаются заявки на бракосочетание в эти даты.

Еще одно исключение местный ЗАГС сделал в дату 25.05.2025. В Воскресенье возлюбленные смогут заключить брак в зеркальную дату. Заявки на регистрацию в эту дату начали принимать 5 апреля.