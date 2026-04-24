Жители Москвы стали пересаживаться на велосипеды

В период с января по март 2026 года посещаемость велофорумов и сайтов профильных магазинов выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с наступлением первых теплых дней в марте москвичи начали активно обновлять снаряжение и аксессуары. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, опираясь на обезличенные данные и сервис аналитики маркетплейсов.

Подготовку к велосезону москвичи начинают заблаговременно — уже в феврале они изучают модели двухколесного транспорта и рекомендации по катанию. Но главный всплеск интереса к велосипедам по традиции выпадает на весну: на этот период приходится 38% всего годового трафика. Максимальная активность наблюдается в июне, а со второй половины лета интерес плавно идет на спад.

На маркетплейсах жители столицы отдают предпочтение детским, горным и трюковым моделям. С января по март их продажи выросли в пять раз относительно того же периода прошлого года. Параллельно увеличился спрос и на сопутствующие товары: фонари, замки, насосы и звонки. Популярнее становятся и более продвинутые решения: велокомпьютеры стали приобретать на 10% чаще, а пульсометры и питьевые системы — на 5%.

Помимо этого, в 2026 году москвичи на 10% чаще стали посещать велотрассу на Крылатских холмах — одну из главных точек притяжения для велопрогулок и тренировок на западе столицы. Примечательно, что трасса привлекает не только местных жителей: сюда все активнее приезжают гости из Санкт-Петербурга, Твери, Ульяновска, Читы и Екатеринбурга.