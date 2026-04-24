В Коломне и Озерах 24 апреля прошел «Диктант Победы»

Жители Коломны и Озер 24 апреля написали международный «Диктант Победы» на 31 площадке округа. Центральной площадкой стал Музей боевой славы в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции приняли участие школьники, студенты, педагоги, депутаты, волонтеры и представители молодежных организаций. На главной площадке к написанию диктанта присоединились депутат Госдумы Никита Чаплин, глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель местного совета депутатов Николай Братушков.

«Для меня участие в «Диктанте Победы» — традиция. И каждый раз убеждаюсь: пока мы помним — мы сильны. Спасибо организаторам, волонтерам, Музею боевой славы в Коломне и всем, кто пришел», — отметил Никита Чаплин.

В 2026 году акция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения Георгия Жукова. В задания также включили вопросы, отражающие события специальной военной операции.

«Каждый год, в преддверии Дня Победы, мы вспоминаем имена героев, чьи подвиги навечно вписаны в летопись Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» — это не формальная проверка знаний, а стремление сохранить историческую правду о мужестве и стойкости нашего народа», — подчеркнул Александр Гречищев.

Участники, успешно выполнившие задания, получат сертификаты. Лучших наградят ценными призами, почетными дипломами и пригласят на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.