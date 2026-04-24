В Долгопрудном почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Памятный митинг к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Долгопрудном 26 апреля. Жители, представители администрации, депутаты и общественники вспомнили земляков, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном в 40-й раз отметили годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. После разрушения атомного реактора десятки сотрудников городских научных предприятий в первые дни отправились в зону катастрофы, чтобы участвовать в ликвидации ее последствий и сдержать распространение радиации.

Ежегодный митинг объединил представителей администрации, депутатов и общественных организаций. Участники выразили благодарность ликвидаторам, которые ценой жизни и здоровья защитили сограждан от облучения и радиоактивных выбросов.

«В тот страшный момент долгопрудненцы вместе с сотнями тысяч сограждан проделали гигантскую работу и остановили распространение радиации, — сказал глава Долгопрудного Олег Сотник. — Летчики, инженеры, строители, рабочие проявили истинный героизм, действуя в круглосуточном режиме, невзирая на прямую опасность для себя».

Глава округа подчеркнул, что Чернобыльская катастрофа стала напоминанием о том, что научно-технический прогресс не должен заслонять собой жизнь и здоровье людей.

Клирик Преображенского храма Вячеслав Осипов отслужил панихиду по ушедшим ликвидаторам. После богослужения участники митинга возложили цветы к памятной стеле. Затем мероприятие продолжилось в большом фойе ДК «Вперед», где членам долгопрудненского отделения союза «Чернобыль» России торжественно вручили юбилейные медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.