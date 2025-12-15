сегодня в 19:05

Жители Московской области могут выбрать Молодежную столицу России и Город молодежи

С 1 по 19 декабря на портале «Госуслуги» ведется голосование за звания «Молодежная столица России — 2026» и «Город молодежи», рассказали организаторы.

Оно проходит в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» за города ЦФО.

Единственным номинантом от ЦФО на звание «Молодежная столица России — 2026» стал Город-Герой Смоленск, а за звание «Город молодежи» от ЦФО был выбран город Елец, расположенный в Липецкой области.

Премии молодежных достижений «Время молодых» Росмолодежи определяют города с самыми большими достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики города и региона.

Жители городов-номинантов не имеют права голосовать за собственный населенный пункт. Поддержать Смоленск и Елец можно до 19 декабря на голосовании через портал «Госуслуги» по ссылке: https://vk.cc/cRMkFa