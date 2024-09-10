Жители Лыткарина могут сдать яблоки и бахчевые на переработку

В августе на территории Подмосковья начался сезон яблок и бахчевых. Как результат, в СНТ и вблизи торговых точек может возникать потребность в таре под излишнюю нереализованную продукцию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В регионе стартовала акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку», основная задача которой — минимизировать численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов. Все сырье поступит на нужды фермерских хозяйств региона.

В Лыткарине сдать яблоки и бахчевые можно в пункте приема вторичного сырья «Мегабак» по адресу: Тураевское шоссе, поворот на НИЦ ЦИАМ. Площадка работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00.

Пригодное вторсырье отправится на корм животным и на удобрения для фермеров региона, а непригодные органические отходы будут доставлены на переработку в компост.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.