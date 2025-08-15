Жители Луховиц 16 августа отметят очередной День рождения города

16 августа в Луховицах будет отмечаться 68-й День города. В честь этого события запланирована большая развлекательная программа. Ее организаторами выступают Дом культуры «Старт» и администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участие свободное.

В 08:00 в храме Рождества Христова на Набережной стартует торжественный молебен. В 11:00 в шахматном клубе начнется турнир по этому интеллектуальному виду спорта.

Основными площадками праздника будут территория у Дома культуры «Старт» и парк имени Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева. В 12:00 заработают торговые ряды и фотозоны. В 14:00 в нижней части парка стартуют показательные выступления воспитанников секции армрестлинга и Кубок главы округа по баскетболу.

«Помимо дневных спортивных мероприятий, которые состоятся в нижней части парка, на площади у „Старта“ состоится масса событий для детей и взрослых. С 16:00 для ребят начнется анимационная программа. В это же время пройдет открытие обновленной Доски почета. Самым ярким моментом праздника будет полет самолетов, которые взлетят с Луховицкого авиационного завода. Лучшим местом обзора для этого потрясающего зрелища станет нижняя часть парка Воробьева. После пролета снова приглашаем жителей к „Старту“ на концертную программу», — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Старт» Дарья Березина.

В 17:30 на уличной сцене ДК выступит звезда отечественной эстрады Татьяна Буланова. Участниками концерта также станут кавер-группы: с 15:30 начнет петь коллектив COVER, с 19:00 — Hot Staff, с 20:00 — Yurband.

В 18:30 стартует концертная программа с участием коллективов и солистов города, приглашенных гостей праздника.

Завершится День города дискотекой. Она начнется в 21:15. Также в программе будут мастер-классы, мега-игры, уличные артисты, арт-площадки, лотерея и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.