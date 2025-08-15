сегодня в 10:01

Жители Лобни собрали 1,3 т гуманитарной помощи военнослужащим в зону СВО

В Лобне прошла очередная акция «Доброе дело» — жители города объединились, чтобы собрать гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К инициативе присоединились администрация муниципалитета, депутаты, предприниматели, Торгово-промышленная палата, Общественная палата, предприятия, общественные организации, молодогвардейцы, волонтеры Подмосковья и просто неравнодушные горожане.

На следующей неделе собранные грузы отправятся в зону СВО. Руководитель центра поддержки участников СВО Дарья Косых лично передаст бойцам: продукты, медикаменты, маскировочные сети, фильтры для воды, строительные инструменты и другие необходимые вещи.

Особую ценность представляют посылки от родных и близких, которые девушка также отвезет адресатам.

За день было собрано почти 1,3 тонны груза, а с начала года лобненцы передали на фронт уже более 17 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.