Жители Лобни получат бесплатные юридические консультации 2 октября

сегодня в 14:30

Жители Лобни смогут получить бесплатные юридические консультации 2 октября. На вопросы горожан ответят юристы «Государственного юридического бюро по Московской области». Они проведут консультации в мобильном офисе организации — «юрмобиле», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мобильный офис — это новый формат юридической помощи для жителей Московской области. Он удобен тем, что благодаря возможности перемещаться у нас нет привязки к одному месту и мы можем помочь максимальному числу жителей региона», — рассказали юристы.

Консультации могут получить все желающие, включая участников СВО и членов их семей.

Юрмобиль будет ждать посетителей 2 октября с 12:00 до 16:00 по адресу: г. о. Лобня, Краснополянский проезд, д. 2 (парковка у ТЦ «Поворот»).

Подробности по телефонам: +7 (498) 602-32-32 доб.50416 и +7 (929) 540-08-68.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.