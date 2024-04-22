Жители Люберец могут принять участие в акции «День добрых дел» 27 апреля

«27 апреля в Московской области стартует акция «День добрых дел». Мероприятия пройдут на территории учебных учреждений и парков округа. Главной площадкой в Люберцах станет Центральный парк. Давайте вместе сделаем наш округ еще более комфортным и привлекательным», — отметил Волков.

Он принял участие в окружном субботнике 20 апреля.

«Вместе с жителями привели в порядок наши дворы, парки и скверы, территории вдоль дорог и около социально значимых объектов. Высадили на общественных пространствах кустарники. Дорогие земляки, спасибо всем, кто принял сегодня участие в субботнике», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.