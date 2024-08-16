Жители Ленинского округа представили свои инициативы на форуме «День соседей»

Лопатинская школа стала площадкой для общения наших инициативных и неравнодушных жителей в рамках форума «День соседей». Сами они считают такие встречи хорошей возможностью задать вопросы, поделиться идеями и получить поддержку, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Начальник территориального отдела «Расторгуево» Татьяна Полякова — коренная жительница Ленинского округа, здесь она родилась, выросла, здесь работает на благо людей. И будучи заинтересованной в решении различных вопросов на территории, все мероприятия такого формата Татьяна Полякова всегда приветствует.

«Инициативы, которые выдвигают жители, должны поддерживаться. Мы находим, если нужно, альтернативы, проводим конструктивный диалог, в ходе которого понимаем, что здесь, например, нужна детская площадка с определенным наполнением, там парковка, где-то требуется благоустройство», — сказала Полякова.

В числе представителей различных профильных служб на вопросы жителей отвечал Дмитрий Бугров, заместитель генерального директора Видновской ПТО ГХ по водоснабжению и водоотведению. Его сфера ответственности — вопросы, касающиеся установки приборов учета подачи коммунальных услуг, капитального ремонта, подготовки к зимнему отопительному периоду.

«Наша основная задача — разъяснить жителям так, чтобы конечному потребителю наших услуг было все понятно. И это очень удобно в рамках форума», — отметила Полякова.

Но главными участниками диалога, конечно, были сами жители. Именно от них прозвучали важные для территории предложения — строительство школ и детских садов в новых жилых комплексах, модернизация детских площадок, обустройство дополнительных парковочных карманов и запуск альтернативного кругового движения общественного транспорта в Видном, расселение жителей поселка Развилка.

«Замечательная идея — проведение форума. Я увидела здесь много неравнодушных людей. Такие встречи не только позволяют поделиться своими предложениями, но и сплачивают людей, — считает одна из участниц „Дня соседей“ Марина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.