Жители Ленинского округа посмотрели трансляцию Парада Победы в кинотеатре

Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовали в Ленинском городском округе. В храме Великомученика Георгия Победоносца в Видном прошел благодарственный молебен, а в большом зале кинотеатра «Искра» была запущена трансляция Парада Победы на Красной площади, которую могли посмотреть все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Совместный просмотр главного парада страны — это важный и торжественный момент для всех, кто любит свою Родину и гордится нашей общей историей. Сегодня в зале собрались ветераны, представители общественных организаций, участники специальной военной операции, молодежь и другие неравнодушные жители нашего округа, чтобы разделить друг с другом значимость момента и переполняющие эмоции», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Трансляция в «Искре» началась примерно за час до начала парада, поэтому зрители имели возможность увидеть не только сами парадные расчёты и технику, но и встречу президента России Владимира Путина с главами иностранных делегаций, а также сидящих на трибунах зрителей.

В этом году на Красную площадь были приглашены двое ветеранов из Ленинского городского округа — бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Любовь Платонова и жительница блокадного Ленинграда Наталья Минаева.

«На их долю выпали тяжелейшие испытания, которые ни в коем случае не должны повториться. Внимание и забота по отношению к ветеранам, пережившим тяготы войны и нечеловеческую жестокость, — обязанность каждого из нас и государства в целом. Наш долг — помнить их вклад в Победу и не дать переписать историю», — подчеркнул Станислав Каторов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.