Жители Кузбасса вспоминают пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек

Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 60 человек, среди которых было 37 детей. Во вторник по всей области проходят молебны за упокой, а жители Кузбасса несут красные гвоздики на памятный камень.

Пожар в «Зимней вишне» вспыхнул 25 марта 2018 года, в выходной день. Люди пришли в ТЦ с семьями, чтобы посмотреть кино и покормить животных в контактном зоопарке, но радостный день обернулся кошмаром. В панике люди звонили близким, прощаясь с ними, детей пытались спасти, выбрасывая из окон. Эта трагедия затронула не только жителей Кузбасса, но и всю Россию, сочувствие выражали повсеместно.

Во вторник днем родственники погибших и неравнодушные граждане собрались в кемеровском Парке Ангелов. Со слезами на глазах, скорбя и помня о произошедшем, люди возлагали цветы и игрушки к памятному камню, а также участвовали в молебене.

По делу о пожаре проходило 15 обвиняемых, каждый из которых понес наказание, соответствующее степени вины. Спустя 7 лет часть из них была освобождена.

Так, бывший глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов был осужден на 10,6 лет лишения свободы за халатность и растрату, однако из-за истечения срока давности по статье он вышел на свободу. Также были освобождены экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорий Терентьев и экс-начальник пожарно-спасательной части Сергей Генин. Кроме того, на свободу вышли Андрей Бурсин, занимавший должность начальника службы пожаротушения, и Вячеслав Вишневский, бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня».

В местах лишения свободы продолжают оставаться Георгий Соболев, бывший директор компании, владевшей «Зимней вишней», Танзиля Комкова, экс-глава Госстройнадзора, Никита Чередниченко, бывший руководитель компании «ИСК Ресурс», и Эдуард Комков, сын бывшей главы Госстройнадзора, который выступил посредником между матерью и Чередниченко.

Этот трагический день, 25 марта 2018 года, навсегда останется в памяти многих. Раны этой трагедии еще долго не заживут. Погибших не вернуть, поэтому важно ценить время, проведенное с родными и близкими.