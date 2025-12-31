Жители Кузбасса перестали верить в новогодние чудеса

За считанные часы до Нового года у жителей Кемеровской области так и не явилось праздничное настроение. Однако Новый год — самое подходящее время, чтобы попробовать что-то новое и найти свое «то самое» ощущение волшебства, сообщает Сiбдепо .

В детстве все ждали первого снега, приближающегося праздника, подарков и волшебства, а также каждый ребенок знал, что попросит у Деда Мороза. Однако для взрослых волшебство как будто испарилось вместе с детской верой в Деда Мороза.

При этом кузбассовцы борются с хандрой и находят праздничное настроение с помощью запахов мандаринов и свежей елки, слушают саундтреки и смотрят новогодние фильмы, ходят по магазинам и др.

«Сейчас варю овощи, чищу сельдь и фоном идут „Девчата“ — настроению соответствует. Очень люблю этот фильм. Для меня важно 31-го готовить и чтобы фоном шли эти фильмы — „Ирония“, „Джентльмены удачи“, „Иван Васильевич“, „Служебный роман“, — поделилась одна и местных жительниц.

Когда ты становишься взрослым, то вера в Деда Мороза сменяется верой, что проблемы отступят. Вместо ожидания подарков ты обретаешь умение их дарить. Вместо детского «я хочу» — взрослое «я могу сделать» праздник для других.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.