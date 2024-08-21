Жители Курской области начали сдавать нормативы ГТО в Подольске
Фото - © Пресс-служба администрации
В Подольске в пункте временного размещения «Мечта» приняли нормативы ГТО для детей и взрослых из Курской области и новых регионов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в мероприятии приняло участие более 50 человек.
Нормативы ГТО у временно проживающих в лагере «Мечта» принимали инструкторы спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Лидер».
В конце мероприятия инструкторы вручили сертификаты, в которые вписали результаты по нормативам сдачи прыжка в длину с места, челночного бега, отжимания от пола, наклонов.
Многие взрослые решили улучшить результат и еще раз попробовать свои силы, приехать в Центр сдачи ГТО и получить заветный знак.
Каждый день в «Мечте» проводят активности для детей из Курской области. По поручению главы городского округа Подольск Григория Артамонова для гостей подготовили разнообразную программу с экскурсиями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.
«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.